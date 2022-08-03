«Профсоюз журналистов» оштрафовали на 500 000 рублей за дискредитацию ВС РФ

Ранее прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд ликвидировать профсоюз, до этого Мосгорсуд уже приостановил его деятельность в связи с возбуждением административного дела по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Уточнялось, что поводом для приостановки работы организации стало «размещение на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».