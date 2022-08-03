«Профсоюз журналистов» оштрафовали на 500 000 рублей за дискредитацию ВС РФ
Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 500 000 руб. межрегиональной общественной организации «Профсоюз журналистов и работников СМИ» за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает ТАСС.
«Таганский суд признал "Профсоюз журналистов и работников СМИ" виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП и назначил штраф в размере 500 000 руб.», – заявили в суде.
Ранее прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд ликвидировать профсоюз, до этого Мосгорсуд уже приостановил его деятельность в связи с возбуждением административного дела по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Уточнялось, что поводом для приостановки работы организации стало «размещение на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».
«Профсоюз журналистов и работников СМИ» был создан в марте 2016 г., в 2017 г. его зарегистрировал Минюст. Членами профсоюза являются более 600 журналистов из 40 российских регионов. Он входит в Международную (IFJ) и Европейскую (EFJ) федерации журналистов.
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