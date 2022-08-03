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«Профсоюз журналистов» оштрафовали на 500 000 рублей за дискредитацию ВС РФ

Ведомости

Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 500 000 руб. межрегиональной общественной организации «Профсоюз журналистов и работников СМИ» за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает ТАСС.

«Таганский суд признал "Профсоюз журналистов и работников СМИ" виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП и назначил штраф в размере 500 000 руб.», – заявили в суде.

Ранее прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд ликвидировать профсоюз, до этого Мосгорсуд уже приостановил его деятельность в связи с возбуждением административного дела по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Уточнялось, что поводом для приостановки работы организации стало «размещение на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».

«Профсоюз журналистов и работников СМИ» был создан в марте 2016 г., в 2017 г. его зарегистрировал Минюст. Членами профсоюза являются более 600 журналистов из 40 российских регионов. Он входит в Международную (IFJ) и Европейскую (EFJ) федерации журналистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных