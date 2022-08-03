Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Ольге Качуре

О том, что командир артиллерийского реактивного дивизиона народной милиции ДНР Качура с позывным «Корса» погибла, стало известно сегодня. Обстоятельства ее гибели не уточнялись. По словам мэра Горловки Иван Приходько, сообщившим о ее смерти, Качура «стояла у истоков» народной милиции ДНР.