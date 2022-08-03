Пушилин посмертно присвоил звание героя ДНР полковнику Ольге Качуре
Глава ДНР Денис Пушилин присвоил звание героя Донецкой народной республики полковнику Ольге Качуре посмертно, соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.
В тексте документа отмечается, что Качура награждена за «заслуги перед Донецкой народной республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу».
О том, что командир артиллерийского реактивного дивизиона народной милиции ДНР Качура с позывным «Корса» погибла, стало известно сегодня. Обстоятельства ее гибели не уточнялись. По словам мэра Горловки Иван Приходько, сообщившим о ее смерти, Качура «стояла у истоков» народной милиции ДНР.
Как уточнял ТАСС, Качура возглавила реактивное артиллерийское подразделение в ДНР весной 2014 г.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.