В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности

30 июля Богомаз сообщил об обстреле села Ломаковка. В результате обстрела были повреждены электрическая подстанция и несколько домовладений. Днем ранее обстрелу подверглось село Сачковичи в Климовском районе, который граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии. В результате никто не пострадал.