В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности
Власти Брянской области, граничащей с Украиной, приняли решение продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 22 августа, передает пресс-служба областного правительства.
«Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории области с 14.00 часов 7 августа 2022 г. установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение принято из-за поступившей от правоохранительных органов информации о сохраняющейся угрозе совершения терактов на территории региона.
При «желтом» уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, устанавливать связь с правоохранительными органами при появлении подозрительных людей, автотранспорта и обнаружении бесхозных предметов, а также помогать специальным службам.
Накануне губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате обстрела поселка Климово из ракетного комплекса «Точка-У» со стороны Украины пострадали два человека. Уточняется, что они получили легкие осколочные ранения.
30 июля Богомаз сообщил об обстреле села Ломаковка. В результате обстрела были повреждены электрическая подстанция и несколько домовладений. Днем ранее обстрелу подверглось село Сачковичи в Климовском районе, который граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии. В результате никто не пострадал.
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