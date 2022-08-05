Хуснуллин назвал дату восстановления электро- и водоснабжения в Мариуполе
Электро- и водоснабжение в Мариуполе восстановят в середине сентября, написал в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин сообщил, что вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным встретился с жителями Мариуполя и ответил на их вопросы. «Водоснабжение и электричество будут восстановлены к середине сентября. Школы и садики частично успеваем восстановить к новому учебному году, часть будет восстановлена к октябрю», — написал он.
По словам вице-премьера, будет составлен график трехлетнего восстановления города. Те жители, кто не готовы ждать, смогут получить компенсацию. Специально созданная комиссия организует эти выплаты жителям, добавил он.
Ранее сегодня стало известно, что Минстрой подготовил мастер-план по полному восстановлению Мариуполя за три года, который предполагает, в частности, строительство 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры. За это время в городе появятся современные многоквартирные дома, социальные объекты и удобная инфраструктура, отмечают в Минстрое. В частности, в Мариуполе проведут реконструкцию аэропорта, модернизацию ж/д вокзала, а также создадут транспортно-пересадочный узел, включающий автомобильный, ж/д вокзалы и новый морской пассажирский порт.
20 июля прошла встреча президента России Владимира Путина с Хуснуллиным, который отвечает со стороны правительства за восстановление Донбасса. Тогда он сообщил, что Мариуполь восстановят за три года, отремонтировав в том числе 90 социальных объектов. Всего, по его оценке, восстановить необходимо 60% зданий.
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