Газета
Общество

Хуснуллин назвал дату восстановления электро- и водоснабжения в Мариуполе

Ведомости

Электро- и водоснабжение в Мариуполе восстановят в середине сентября, написал в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Хуснуллин сообщил, что вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным встретился с жителями Мариуполя и ответил на их вопросы. «Водоснабжение и электричество будут восстановлены к середине сентября. Школы и садики частично успеваем восстановить к новому учебному году, часть будет восстановлена к октябрю», — написал он.

По словам вице-премьера, будет составлен график трехлетнего восстановления города. Те жители, кто не готовы ждать, смогут получить компенсацию. Специально созданная комиссия организует эти выплаты жителям, добавил он.

Ранее сегодня стало известно, что Минстрой подготовил мастер-план по полному восстановлению Мариуполя за три года, который предполагает, в частности, строительство 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры. За это время в городе появятся современные многоквартирные дома, социальные объекты и удобная инфраструктура, отмечают в Минстрое. В частности, в Мариуполе проведут реконструкцию аэропорта, модернизацию ж/д вокзала, а также создадут транспортно-пересадочный узел, включающий автомобильный, ж/д вокзалы и новый морской пассажирский порт.

20 июля прошла встреча президента России Владимира Путина с Хуснуллиным, который отвечает со стороны правительства за восстановление Донбасса. Тогда он сообщил, что Мариуполь восстановят за три года, отремонтировав в том числе 90 социальных объектов. Всего, по его оценке, восстановить необходимо 60% зданий.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Минстрой разработал план по восстановлению Мариуполя за три года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных