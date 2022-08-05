В АТОР не ожидают роста внутреннего турпотока по итогам года

3 марта стало известно, что 69% опрошенных россиян никогда не ездили отдыхать за рубеж, что следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). При этом в течение последнего года за рубеж уехали всего 2% опрошенных, в течение последних трех лет — 6%. Уточняется, что 30% опрошенных никогда не покидали пределы своего родного региона, а 17% сообщили, что в последний раз выезжали в другие субъекты более 10 лет назад.