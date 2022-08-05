В АТОР не ожидают роста внутреннего турпотока по итогам года
Внутренний туристический поток по итогам текущего года останется в пределах 2021 г. и не достигнет уровня до начала пандемии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора АТОР Майю Ломидзе. Она пояснила, что жители России стали чаще путешествовать в определенные регионы, однако в других наблюдается резкий спад.
«Складывается очень неравномерная картина. Есть регионы, в которых превышение. В Петербурге, например, много отдыхающих, в Самаре, на Алтае, а вот в Крыму – резкий провал. Из-за этого общее число туристов по России будет сопоставимо как минимум с 2021 г., но до 2019-го еще не дотянет», — говорит она.
По словам Ломидзе, Крым за это лето потеряет не менее 30% туристического потока в сравнении с летом 2021 г.
3 марта стало известно, что 69% опрошенных россиян никогда не ездили отдыхать за рубеж, что следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). При этом в течение последнего года за рубеж уехали всего 2% опрошенных, в течение последних трех лет — 6%. Уточняется, что 30% опрошенных никогда не покидали пределы своего родного региона, а 17% сообщили, что в последний раз выезжали в другие субъекты более 10 лет назад.
При этом 45% опрошенных считают, что условия для внутреннего туризма значительно улучшились за последние несколько лет. В топ мест, куда респонденты хотели бы поехать, вошли Байкал (33%), Крым (28%), Санкт-Петербург (27%), Сочи и курорты Краснодарского края (25%), а также Алтай (24%).
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