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Власти Запорожья призвали МАГАТЭ отреагировать на попытки ВСУ устроить взрыв на АЭС

Ведомости

Правительство Запорожской области призвало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отреагировать на постоянные обстрелы местной атомной электростанции (АЭС) со стороны Украины, поскольку это может привести к большому взрыву, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

«Это не просто провокация, а попытка вызвать техногенную катастрофу. Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое. Ими целенаправленно нанесен удар по линиям электропередачи, преследуя цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу», — заявил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что на месте сегодняшнего обстрела возник пожар, также были оборваны две линии электропередач, которые питают энергоблоки.

О взятии под контроль ЗАЭС и ее города-спутника Энергодар Минобороны России заявило 28 февраля, на четвертый день после начала спецоперации на территории Украины. Об ударах по территории Запорожской АЭС местные власти сообщали неоднократно.

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Ранее по теме: В ВГА сообщили об очередном обстреле Запорожской АЭС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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