Власти Запорожья призвали МАГАТЭ отреагировать на попытки ВСУ устроить взрыв на АЭС
Правительство Запорожской области призвало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отреагировать на постоянные обстрелы местной атомной электростанции (АЭС) со стороны Украины, поскольку это может привести к большому взрыву, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.
«Это не просто провокация, а попытка вызвать техногенную катастрофу. Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое. Ими целенаправленно нанесен удар по линиям электропередачи, преследуя цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу», — заявил Рогов.
Ранее Рогов заявил, что на месте сегодняшнего обстрела возник пожар, также были оборваны две линии электропередач, которые питают энергоблоки.
О взятии под контроль ЗАЭС и ее города-спутника Энергодар Минобороны России заявило 28 февраля, на четвертый день после начала спецоперации на территории Украины. Об ударах по территории Запорожской АЭС местные власти сообщали неоднократно.
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