В СКЦ оценили месячные объемы вывозимого с Украины зерна
Украина сможет перевозить по Черному морю 2-5 млн т зерна в месяц, сообщили в Совместном координационном центре (СКЦ), передает ТАСС.
«С началом полномасштабной реализации инициативы экспортные возможности трех портов [Украины] в месяц могут составить от более 2 млн т до 5 млн т», – говорится в сообщении.
В СКЦ также добавили, что длина морского коридора, по которому осуществляются перевозки, составит 111 морских миль, ширина – 3 мили.
22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, а также других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Аналогичное соглашение подписала Россия с представителями Турции и ООН.
2 августа официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предупредила Запад от невыполнения второй части «зерновой сделки» — снятия ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. В противном случае мир может недополучить десятки миллионов тонн российского зерна, отметила она.
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