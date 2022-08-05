В СКЦ оценили месячные объемы вывозимого с Украины зерна

22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, а также других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Аналогичное соглашение подписала Россия с представителями Турции и ООН.