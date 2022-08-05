В ФАО сообщили о снижении мировых цен на продовольствие на 8,6%
Мировые цены на продовольствие снижаются четвертый месяц подряд, упав в июле на 8,6%, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
«Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО продолжило снижаться четвертый месяц подряд и в июле составило 140,9 пункта, что на 13,3 пункта (8,6%) ниже его июньского уровня», – говорится в сообщении.
Произошедшее падение стало самым резким с октября 2008 г. и связано в первую очередь со снижением стоимости растительных масел на 19,2%. В ФАО пояснили, что столь резкое снижение цен на масла связано с падением котировок на пальмовое масло (из-за ожидаемого значительного роста предложения в Индонезии), а также соевого и рапсового масел (из-за длительного периода вялого спроса и ожидаемого богатого урожая).
Цены на зерновые снизились за месяц сразу на 11,5%, однако превышение прошлогоднего показателя остается по-прежнему значительным: 16,6%. Пшеница подешевела на 14,5%, отчасти благодаря заключенной в Стамбуле «зерновой сделке», а также уборке урожая в Северном полушарии. Цены на пшеницу в июле оказались на 24,8% выше уровня прошлого года, обращают внимание в ФАО.
Молочная продукция за месяц подешевела на 2,5% по сравнению с июнем, а цены на мясо после шестимесячного роста снизились на 0,5%. Сахар же подешевел на 3,8%.
Ранее в июле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что резкий рост цен на продовольствие и энергоносители ожидает 94 страны с населением примерно 1,6 млрд человек.
22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, а также других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Аналогичное соглашение подписала Россия с представителями Турции и ООН. Церемонии подписания документов состоялись в Стамбуле во дворце Долмабахче в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
2 августа официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предупредила Запад от невыполнения второй части «зерновой сделки» — снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. В противном случае мир может недополучить десятки миллионов тонн российского зерна, отметила она.
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