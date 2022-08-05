В ФАО сообщили о снижении мировых цен на продовольствие на 8,6%

Произошедшее падение стало самым резким с октября 2008 г. и связано в первую очередь со снижением стоимости растительных масел на 19,2%. В ФАО пояснили, что столь резкое снижение цен на масла связано с падением котировок на пальмовое масло (из-за ожидаемого значительного роста предложения в Индонезии), а также соевого и рапсового масел (из-за длительного периода вялого спроса и ожидаемого богатого урожая).