Косовские власти отпустили задержанную российскую журналистку
Власти Косова отпустили журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову, задержанную 7 августа по подозрению в шпионаже, сообщила «Комсомольская правда». Женщина находится в городе Рашка на сербско-косовской границе.
«До границы я смогла добраться к четырем утра. Сербские пограничники меня тоже допрашивали. Выясняли, почему отсутствует отметка о депортации», — рассказала журналистка.
Журналистка вместе с мужем поехала делать репортаж о православных монастырях в Косове. На границе на ее российский паспорт среагировали «как на сигнал опасности», отмечает издание. После ожидания на границе Дарью Асламову отвезли в полицию, где допросили.
О задержании российской журналистки сообщил глава МВД непризнанного образования Джелаль Свечлия. «Сегодня на погранпереходе на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под прикрытием журналиста», – написал Свечлия в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).
Ранее правительство Косова заявило, что планирует признать сербские документы на территории Косова недействительными. Въезжающие в непризнанное образование сербы будут получать временный документ о пересечении границы. Такое решение власти Приштины приняли в ответ на нежелание Белграда признавать удостоверения, выданные в Косове.
Позже президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в самопровозглашенной республике готовят операцию против сербов, проживающих на ее территории. 31 июля вечером ситуация резко обострилась после того, как полиция непризнанной республики закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы, живущие на севере Косова, вышли на демонстрации и начали строить баррикады на трассах. Еще в нескольких городах зазвучали сирены.