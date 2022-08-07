Косовские власти отпустили задержанную российскую журналистку

Позже президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в самопровозглашенной республике готовят операцию против сербов, проживающих на ее территории. 31 июля вечером ситуация резко обострилась после того, как полиция непризнанной республики закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы, живущие на севере Косова, вышли на демонстрации и начали строить баррикады на трассах. Еще в нескольких городах зазвучали сирены.