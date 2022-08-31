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Общество

В Минпросвещения обещали не запрещать изучение языков недружественных стран

Ведомости

В школах России не будут отменять изучение языков недружественных стран, сообщила замминистра просвещения Татьяна Васильева.

«Иностранный язык (в России) изучается неплохо, стандарт продолжаем соблюдать, иностранный язык — часть стандарта, отменять не планируем. Изучение иностранного языка полезно, так как формирует новые нейронные связи <...>, и это часть образовательного стандарта в обязательной его части», — сказала Васильева (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на вопросы участников IX Общероссийского родительского собрания.

Ранее Министерство образования России запретило использование телефонов на уроках. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что запрет будет распространяться только на часы занятий, однако в остальное время школьники могут воспользоваться гаджетами для звонков родителям.

Кроме того, в школах России с нового учебного года будут проводиться патриотические занятия «Разговоры о важном», в рамках которых учителя будут общаться с детьми о России, а также о спецоперации на Украине.

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Ранее по теме: Минпросвещения запретило использование мобильных телефонов на уроках в школах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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