В Минпросвещения обещали не запрещать изучение языков недружественных стран
В школах России не будут отменять изучение языков недружественных стран, сообщила замминистра просвещения Татьяна Васильева.
«Иностранный язык (в России) изучается неплохо, стандарт продолжаем соблюдать, иностранный язык — часть стандарта, отменять не планируем. Изучение иностранного языка полезно, так как формирует новые нейронные связи <...>, и это часть образовательного стандарта в обязательной его части», — сказала Васильева (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на вопросы участников IX Общероссийского родительского собрания.
Ранее Министерство образования России запретило использование телефонов на уроках. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что запрет будет распространяться только на часы занятий, однако в остальное время школьники могут воспользоваться гаджетами для звонков родителям.
Кроме того, в школах России с нового учебного года будут проводиться патриотические занятия «Разговоры о важном», в рамках которых учителя будут общаться с детьми о России, а также о спецоперации на Украине.
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