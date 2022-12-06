Суд Петербурга признал экстремистским движение «Весна»
Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о признании экстремистской организацией движения «Весна» (признано в РФ иноагентом), передает объединенная пресс-служба судов города.
«Подтверждаем информацию о том, что Санкт-Петербургский городской суд признал сегодня движение "Весна" экстремистской организацией», — отметили в пресс-службе (цитата по ТАСС).
Иск о запрете движения подавала петербургская городская прокуратура 30 сентября. В надзорном ведомстве посчитали, что организация имеет своей целью подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя России.
На сайте «Весны» говорится, что это движение либералов, демократов и правозащитников. Оно появилось в 2013 г. и занимается организацией различных общественных кампаний, в том числе движение рассылает призывы к участию в незаконных митингах.
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