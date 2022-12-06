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Суд Петербурга признал экстремистским движение «Весна»

Ведомости

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о признании экстремистской организацией движения «Весна» (признано в РФ иноагентом), передает объединенная пресс-служба судов города.

«Подтверждаем информацию о том, что Санкт-Петербургский городской суд признал сегодня движение "Весна" экстремистской организацией», — отметили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Иск о запрете движения подавала петербургская городская прокуратура 30 сентября. В надзорном ведомстве посчитали, что организация имеет своей целью подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя России.

На сайте «Весны» говорится, что это движение либералов, демократов и правозащитников. Оно появилось в 2013 г. и занимается организацией различных общественных кампаний, в том числе движение рассылает призывы к участию в незаконных митингах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных