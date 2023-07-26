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Общество

Роскачество представит новый стандарт школьной формы до конца 2024 года

Ведомости

Роскачество во втором полугодии 2024 г. представит новый стандарт школьной формы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на представителей Роскачества.

«Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию, и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий», — пояснили в организации.

В Роскачестве добавили, что целью нового стандарта является гарантия использования качественных материалов при производстве школьной формы. В частности, среди требований к материалам, из которых будет производиться форма, – способность материалов поглощать водяные пары, воздухопроницаемость и уровень токсичности тканей. Помимо этого, материалы, из которых будет изготавливаться школьная форма, должны быть устойчивы к истиранию и окрашиванию, а также не должны менять свой размер после пяти стирок.

Среди других требований, которые Роскачество предъявит производителям формы в новой редакции, – светский характер формы, удобство и соответствие погодным условиям. Помимо этого, на одежде недопустимо изображение символики асоциальных неформальных молодежных объединений.

В феврале 2023 г. замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила Минпросвещения вернуть патриотические значки на школьную форму. По ее мнению, значки являются «важным элементом воспитания, принадлежности, идентификации». Депутат отметила, что этот элемент формы должен стать «атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов, как было в СССР». Позже Минпросвещения поддержало эту идею.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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