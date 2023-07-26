Роскачество представит новый стандарт школьной формы до конца 2024 года

В Роскачестве добавили, что целью нового стандарта является гарантия использования качественных материалов при производстве школьной формы. В частности, среди требований к материалам, из которых будет производиться форма, – способность материалов поглощать водяные пары, воздухопроницаемость и уровень токсичности тканей. Помимо этого, материалы, из которых будет изготавливаться школьная форма, должны быть устойчивы к истиранию и окрашиванию, а также не должны менять свой размер после пяти стирок.