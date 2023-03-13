Минпросвещения поддержало идею ввести школьные значки

В ведомстве отметили, что дизайн значков будет утвержден совместно с российским движением детей и молодежи «Движение первых». Корнеев напомнил, что сейчас школы могут самостоятельно утвердить значки в качестве элемента школьной формы. Вместе с тем Минпросвещение продложило обязать региональные власти устанавливать общие требования к школьной форме на уровне региона, заявил заместитель министра. После принятия этих изменений органы смогут рекомендовать введение значков на школьной форме.