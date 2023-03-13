Минпросвещения поддержало идею ввести школьные значки
Минпросвещения поддержало идею ввести патриотические значки в качестве элемента школьной формы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ замглавы Минпросвещения России Андрея Корнеева на письмо депутата Госдумы Яны Лантратовой.
«Минпросвещения России рассмотрело ваши предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения», — говорится в документе.
В ведомстве отметили, что дизайн значков будет утвержден совместно с российским движением детей и молодежи «Движение первых». Корнеев напомнил, что сейчас школы могут самостоятельно утвердить значки в качестве элемента школьной формы. Вместе с тем Минпросвещение продложило обязать региональные власти устанавливать общие требования к школьной форме на уровне региона, заявил заместитель министра. После принятия этих изменений органы смогут рекомендовать введение значков на школьной форме.
В феврале 2023 г. замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила Минпросвещения вернуть патриотические значки на школьную форму. По ее мнению, значки являются «важным элементом воспитания, принадлежности, идентификации». Депутат отметила, что этот элемент формы должен стать «атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов, как было в СССР».