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Минпросвещения поддержало идею ввести школьные значки

Ведомости

Минпросвещения поддержало идею ввести патриотические значки в качестве элемента школьной формы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ замглавы Минпросвещения России Андрея Корнеева на письмо депутата Госдумы Яны Лантратовой.

«Минпросвещения России рассмотрело ваши предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения», — говорится в документе.

В ведомстве отметили, что дизайн значков будет утвержден совместно с российским движением детей и молодежи «Движение первых». Корнеев напомнил, что сейчас школы могут самостоятельно утвердить значки в качестве элемента школьной формы. Вместе с тем Минпросвещение продложило обязать региональные власти устанавливать общие требования к школьной форме на уровне региона, заявил заместитель министра. После принятия этих изменений органы смогут рекомендовать введение значков на школьной форме. 

В феврале 2023 г. замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила Минпросвещения вернуть патриотические значки на школьную форму. По ее мнению, значки являются «важным элементом воспитания, принадлежности, идентификации». Депутат отметила, что этот элемент формы должен стать «атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов, как было в СССР».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных