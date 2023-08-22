В Петербурге задержали гендиректора компании-организатора экскурсий по коллекторам Москвы

По информации агентства, мужчину доставят в Москву, где следствие попросит об аресте. Ранее СК сообщил, что следователи установили трех людей, которые были причастны к организации незаконной экскурсии, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе несовершеннолетняя. В СК уточнили, что в ближайшее время следователи попросят суд заключить под стражу одного из задержанных.