В Петербурге задержали гендиректора компании-организатора экскурсий по коллекторам Москвы
Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге Александра Кима – гендиректора компании «Спутник», которая занималась организацией незаконных экскурсий по коллекторам Москвы, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
По информации агентства, мужчину доставят в Москву, где следствие попросит об аресте. Ранее СК сообщил, что следователи установили трех людей, которые были причастны к организации незаконной экскурсии, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе несовершеннолетняя. В СК уточнили, что в ближайшее время следователи попросят суд заключить под стражу одного из задержанных.
По данным ведомства, днем 20 августа, когда на Москву обрушились сильные ливни, гид-диггер вместе с экскурсионной группой из семи человек спустился к подземной реке Неглинке. В результате погибли четыре человека, в том числе одна несовершеннолетняя. Их тела были обнаружены в Москве-реке. Поиски остальных участников группы продолжаются.
В СК подчеркнули, что такие экскурсии являются незаконными, поскольку в коллекторах могут находиться только сотрудники специальных служб города. 21 августа по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.