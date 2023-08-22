Газета
Общество

В Петербурге задержали гендиректора компании-организатора экскурсий по коллекторам Москвы

Ведомости

Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге Александра Кима – гендиректора компании «Спутник», которая занималась организацией незаконных экскурсий по коллекторам Москвы, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

По информации агентства, мужчину доставят в Москву, где следствие попросит об аресте. Ранее СК сообщил, что следователи установили трех людей, которые были причастны к организации незаконной экскурсии, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе несовершеннолетняя. В СК уточнили, что в ближайшее время следователи попросят суд заключить под стражу одного из задержанных. 

По данным ведомства, днем 20 августа, когда на Москву обрушились сильные ливни, гид-диггер вместе с экскурсионной группой из семи человек спустился к подземной реке Неглинке. В результате погибли четыре человека, в том числе одна несовершеннолетняя. Их тела были обнаружены в Москве-реке. Поиски остальных участников группы продолжаются. 

В СК подчеркнули, что такие экскурсии являются незаконными, поскольку в коллекторах могут находиться только сотрудники специальных служб города. 21 августа по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных