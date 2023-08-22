Причастных к организации подземных экскурсий в Москве объявили в розыск
Следователи установили трех людей, которые причастны к организации незаконной экскурсии по коллекторам Москвы, и объявили их в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СК Москвы.
«Следователи установили трех лиц, причастных к организации и проведению данной экскурсии, с одним из которых в настоящее время проводятся следственные действия в подразделении ведомства. <...> Ряд лиц объявлен в розыск», – сказано в сообщении. В СК уточнили, что в ближайшее время следователи попросят суд заключить под стражу одного из задержанных.
Днем 20 августа, когда на Москву обрушились сильные ливни, гид-диггер вместе с экскурсионной группой из семи человек спустился к подземной реке Неглинке. В результате погибли четыре человека, в том числе одна несовершеннолетняя. Их тела были обнаружены в Москве-реке. Поиски остальных участников группы продолжаются.
В СК подчеркнули, что такие экскурсии являются незаконными, поскольку в коллекторах могут находиться только сотрудники специальных служб города. 21 августа по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.