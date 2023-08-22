Причастных к организации подземных экскурсий в Москве объявили в розыск

В СК подчеркнули, что такие экскурсии являются незаконными, поскольку в коллекторах могут находиться только сотрудники специальных служб города. 21 августа по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.