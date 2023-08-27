В Волгограде экстренно сел летевший из Москвы в Минводы самолет
Самолет Airbus рейса Москва – Минеральные Воды совершил посадку в аэропорту Волгограда после того, как подал сигнал тревоги из-за ухудшения самочувствия пассажира. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет ТАСС.
Самолет подал сигнал тревоги над Волгоградской областью спустя около 1,5 часа полета. По данным аэропорта Волгограда, рейс «Аэрофлота» SU1304 вылетел из столичного «Шереметьево», в Волгограде он совершил посадку в 09:58 мск «по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров».
В комитете здравоохранения Волгоградской области ТАСС рассказали, что 54-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.
24 августа самолет, выполнявший рейс по маршруту Сочи – Екатеринбург, подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. В пресс-службе перевозчика тогда уточнили, что решение о посадке было принято в целях «более детальной оценки неисправности».