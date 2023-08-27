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В Волгограде экстренно сел летевший из Москвы в Минводы самолет

Ведомости

Самолет Airbus рейса Москва – Минеральные Воды совершил посадку в аэропорту Волгограда после того, как подал сигнал тревоги из-за ухудшения самочувствия пассажира. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет ТАСС.

Самолет подал сигнал тревоги над Волгоградской областью спустя около 1,5 часа полета. По данным аэропорта Волгограда, рейс «Аэрофлота» SU1304 вылетел из столичного «Шереметьево», в Волгограде он совершил посадку в 09:58 мск «по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров».

В комитете здравоохранения Волгоградской области ТАСС рассказали, что 54-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

24 августа самолет, выполнявший рейс по маршруту Сочи – Екатеринбург, подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. В пресс-службе перевозчика тогда уточнили, что решение о посадке было принято в целях «более детальной оценки неисправности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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