В Волгограде экстренно сел летевший из Москвы в Минводы самолет

Самолет подал сигнал тревоги над Волгоградской областью спустя около 1,5 часа полета. По данным аэропорта Волгограда, рейс «Аэрофлота» SU1304 вылетел из столичного «Шереметьево», в Волгограде он совершил посадку в 09:58 мск «по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров».