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Прощание с балериной Адырхаевой пройдет в Большом театре

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Церемония прощания с народной артисткой СССР, балериной Светланой Адырхаевой, которая умерла 27 августа на 86-году жизни, состоится на следующей неделе в Государственном академическом Большом театре России. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на пресс-службу театра.

Прощание с Адырхаевой пройдет 30 августа в Большом театре в 11:00. Место, где похоронят балерину, пока не определили, рассказали в пресс-службе. 

Ранее по теме: Умерла балерина Светлана Адырхаева

Народная артистка СССР, российская и советская балерина Светлана Адырхаева умерла сегодня в возрасте 85 лет. Она скончалась дома после продолжительной болезни, уточнили ранее в театре.

Светлана Адырхаева родилась в 1938 г. в селе Хумалаг (Северная Осетия). В 1946 г. она в составе национальной группы поступила в Ленинградское хореографическое училище, а после выпуска в 1955 г. ее приняли в труппу Челябинского театра оперы и балета. Также балерина выступала в Одесском театра оперы и балета, а в 1960 г. после выступления в Москве Большой театр пригласил ее исполнить партию Одетты-Одиллии в балете «Лебединое озеро». В Большом театре Адырхаева оставалась солисткой вплоть до 1988 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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