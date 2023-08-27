Прощание с балериной Адырхаевой пройдет в Большом театре
Церемония прощания с народной артисткой СССР, балериной Светланой Адырхаевой, которая умерла 27 августа на 86-году жизни, состоится на следующей неделе в Государственном академическом Большом театре России. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на пресс-службу театра.
Прощание с Адырхаевой пройдет 30 августа в Большом театре в 11:00. Место, где похоронят балерину, пока не определили, рассказали в пресс-службе.
Народная артистка СССР, российская и советская балерина Светлана Адырхаева умерла сегодня в возрасте 85 лет. Она скончалась дома после продолжительной болезни, уточнили ранее в театре.
Светлана Адырхаева родилась в 1938 г. в селе Хумалаг (Северная Осетия). В 1946 г. она в составе национальной группы поступила в Ленинградское хореографическое училище, а после выпуска в 1955 г. ее приняли в труппу Челябинского театра оперы и балета. Также балерина выступала в Одесском театра оперы и балета, а в 1960 г. после выступления в Москве Большой театр пригласил ее исполнить партию Одетты-Одиллии в балете «Лебединое озеро». В Большом театре Адырхаева оставалась солисткой вплоть до 1988 г.