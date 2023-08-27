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Общество

В Грузии возле средневекового монастыря обрушилась скала

Ведомости

В Грузии возле средневекового монастыря Шиомгвиме произошло обрушение скалы, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщил телеканал Rustavi 2 со ссылкой на пресс-службу Грузинской патриархии.

Шио-Мгвимский монастырь расположен в районе Мцхета в узком известняковом ущелье на берегу реки Мтквари, примерно в 30 км от Тбилиси. По данным патриархии, в результате обрушения люди не пострадали, сам монастырь также не поврежден. Там уточнили, что подобные происшествия в этом районе уже случались – камни периодически падают со скалы, но в этом году произошел «сравнительно масштабный инцидент».

В начале августа на грузинском курорте Шови сошел оползень, в результате были повреждены туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», мосты и прилегающие дороги. С территории горного курорта за два дня эвакуировали более 200 человек. Жертвами ЧП стали более 30 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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