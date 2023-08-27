В Грузии возле средневекового монастыря обрушилась скала

Шио-Мгвимский монастырь расположен в районе Мцхета в узком известняковом ущелье на берегу реки Мтквари, примерно в 30 км от Тбилиси. По данным патриархии, в результате обрушения люди не пострадали, сам монастырь также не поврежден. Там уточнили, что подобные происшествия в этом районе уже случались – камни периодически падают со скалы, но в этом году произошел «сравнительно масштабный инцидент».