В Грузии возле средневекового монастыря обрушилась скала
В Грузии возле средневекового монастыря Шиомгвиме произошло обрушение скалы, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщил телеканал Rustavi 2 со ссылкой на пресс-службу Грузинской патриархии.
Шио-Мгвимский монастырь расположен в районе Мцхета в узком известняковом ущелье на берегу реки Мтквари, примерно в 30 км от Тбилиси. По данным патриархии, в результате обрушения люди не пострадали, сам монастырь также не поврежден. Там уточнили, что подобные происшествия в этом районе уже случались – камни периодически падают со скалы, но в этом году произошел «сравнительно масштабный инцидент».
В начале августа на грузинском курорте Шови сошел оползень, в результате были повреждены туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», мосты и прилегающие дороги. С территории горного курорта за два дня эвакуировали более 200 человек. Жертвами ЧП стали более 30 человек.