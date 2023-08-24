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Общество

Число погибших при сходе оползня в Грузии выросло до 31

Ведомости

Из-за схода оползня на грузинском курорте Шови в начале августа погиб 31 человек – спасатели обнаружили тела еще двух человек. Об этом сообщил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили. 

«Сегодня в 40 км от эпицентра катастрофы, недалеко от села Сори, было обнаружено, предположительно, тело мужчины», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»), отметив, что 24 августа также было обнаружено тело подростка.

По словам Мгебришвили, пропавшими числятся еще два человека. Спасательные службы продолжают поиски. 

Оползень в Шови в высокогорном крае Рача сошел 3 августа. В результате были повреждены туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», мосты и прилегающие дороги. С территории горного курорта за два дня эвакуировали более 200 человек.

Через два дня, 5 августа, стало известно об одной погибшей россиянке. Позже министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе сообщал, что в зоне бедствия были обнаружены погибшие несовершеннолетние.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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