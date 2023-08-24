Число погибших при сходе оползня в Грузии выросло до 31
Из-за схода оползня на грузинском курорте Шови в начале августа погиб 31 человек – спасатели обнаружили тела еще двух человек. Об этом сообщил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.
«Сегодня в 40 км от эпицентра катастрофы, недалеко от села Сори, было обнаружено, предположительно, тело мужчины», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»), отметив, что 24 августа также было обнаружено тело подростка.
По словам Мгебришвили, пропавшими числятся еще два человека. Спасательные службы продолжают поиски.
Оползень в Шови в высокогорном крае Рача сошел 3 августа. В результате были повреждены туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови», мосты и прилегающие дороги. С территории горного курорта за два дня эвакуировали более 200 человек.
Через два дня, 5 августа, стало известно об одной погибшей россиянке. Позже министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе сообщал, что в зоне бедствия были обнаружены погибшие несовершеннолетние.