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Губернатор Орловской области рассказал о подавлении БПЛА средствами РЭБ

Ведомости

В субботу вечером недалеко от деревни Маслово в Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был подавлен беспилотник, он упал в поле и не представляет угрозы для местных жителей, заявил губернатор региона Андрей Клычков.

«Сообщаю, что вчера вечером в поле недалеко от деревни Маслово Сосковского района Орловской области обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат, который обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Клычков добавил, что на месте ЧП работают правоохранительные органы, место падения дрона оцеплено. Также он пообещал проинформировать жителей при появлении дополнительной информации.

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Ранее 27 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в Курске, в результате чего на некоторых этажах выбило стекла. Пожара не было, среди жителей пострадавших нет, уточнил Старовойт. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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