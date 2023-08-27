Губернатор Орловской области рассказал о подавлении БПЛА средствами РЭБ
В субботу вечером недалеко от деревни Маслово в Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был подавлен беспилотник, он упал в поле и не представляет угрозы для местных жителей, заявил губернатор региона Андрей Клычков.
«Сообщаю, что вчера вечером в поле недалеко от деревни Маслово Сосковского района Орловской области обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат, который обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы», – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Клычков добавил, что на месте ЧП работают правоохранительные органы, место падения дрона оцеплено. Также он пообещал проинформировать жителей при появлении дополнительной информации.
Ранее 27 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в Курске, в результате чего на некоторых этажах выбило стекла. Пожара не было, среди жителей пострадавших нет, уточнил Старовойт.