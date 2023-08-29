Верховный суд разрешил увольнять пришедших на работу нетрезвыми
Верховный суд России разрешил увольнять сотрудника, появившегося на рабочем месте нетрезвым и не прошедшего медосвидетельствование, сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на определение ВС.
В материалах дела, рассмотренном ВС, отмечается, что сотрудник одного из предприятий РФ, явившийся на рабочее место пьяным, отказался от медосвидетельствования, написав в составленном акте: «Извините! Я признаю, что совершил ошибку!». При этом объяснительную писать он не стал. Начальник отдела кадров сначала отстранил его от работы, а затем уволил.
Уволенный сотрудник оспорил решение работодателя, а суды трех инстанций признали приказ об увольнении незаконным и восстановили его в прежней должности. Суды обосновали это решение тем, что ответчик не смог доказать факт нахождения сотрудника на рабочем месте в состоянии опьянения, а именно на предприятии лежит такая обязанность. Кроме того работодатель не предложил пройти медосвидетельствование за счет предприятия и на предоставленном им транспорте, сочли суды.
Верховный суд, в свою очередь, указал на то, что сотрудник, появившийся на рабочем месте или же на территории организации-работодателя в состоянии опьянения, может быть уволен, если такое состояние подтверждено «как медицинским заключением, так и другими видами доказательств». Закон, пояснил ВС, не определяет круг таких допустимых доказательств. Суды нижестоящих инстанций же ограничились установлением формальных условий применения нормы, не исследовав по существу все фактические обстоятельства дела, считает ВС.
Работник при этом по закону должен добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка предприятия. По итогам рассмотрения этого дела ВС определил направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.