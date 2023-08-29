Верховный суд разрешил увольнять пришедших на работу нетрезвыми

Уволенный сотрудник оспорил решение работодателя, а суды трех инстанций признали приказ об увольнении незаконным и восстановили его в прежней должности. Суды обосновали это решение тем, что ответчик не смог доказать факт нахождения сотрудника на рабочем месте в состоянии опьянения, а именно на предприятии лежит такая обязанность. Кроме того работодатель не предложил пройти медосвидетельствование за счет предприятия и на предоставленном им транспорте, сочли суды.