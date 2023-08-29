Прокуратура: пропавшую фигуристку Горбачеву видели в одном из кафе Москвы
Фигуристка Алина Горбачева, переставшая выходить на связь 28 августа, заходила сегодня днем в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовала прокуратура Москвы.
«Сегодня около 13:00 несовершеннолетняя заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе», – говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что установление местонахождения девушки держат на своем контроле.
Ранее СК России для установления обстоятельств пропажи 16-летней фигуристки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как отмечало «РИА Новости», возбуждение уголовного дела является стандартной процедурой для продолжения поисков человека. В поисках также были задействованы водолазы. По информации агентства, девушка вышла с катка на «Чкалов арене» и направилась в сторону Владимирской церкви. Камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.
Алина Горбачева – победительница первенства России среди юниоров в женском одиночном катании 2023 г. Девушка занимается под руководством тренера Софьи Федченко. В прошлом сезоне фигуристка также заняла шестое место в финале гран-при России и стала девятой на чемпионате России.