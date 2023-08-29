Прокуратура: пропавшую фигуристку Горбачеву видели в одном из кафе Москвы

Ранее СК России для установления обстоятельств пропажи 16-летней фигуристки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как отмечало «РИА Новости», возбуждение уголовного дела является стандартной процедурой для продолжения поисков человека. В поисках также были задействованы водолазы. По информации агентства, девушка вышла с катка на «Чкалов арене» и направилась в сторону Владимирской церкви. Камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.