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Общество

Пропавшая в Москве фигуристка доставлена в отделение Следственного комитета

Ведомости

Фигуристку Алину Горбачеву, которую сотрудники правоохранительных органов и волонтеры искали в течение дня в Москве, доставили в отделение столичного управления Следственного комитета, сообщает пресс-служба ведомства.

«При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий», – говорится в сообщении.

В СК уточнили, что следствие намерено установить причины отсутствия юной спортсменки.

Незадолго до этого прокуратура Москвы сообщила, что Горбачеву обнаружили в кинотеатре одного из столичных торговых центров.

Ранее по теме: Пропавшую фигуристку Горбачеву нашли в одном из московских кинотеатров

16-летняя победительница первенства России среди юниоров Алина Горбачева пропала 28 августа. Спортсменка вышла с катка на «Чкалов арене» и не вернулась в положенное время домой. За этим начались ее поиски, в них участвовали в том числе водолазы. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, чтобы можно было провести более тщательное расследование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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