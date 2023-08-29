Пропавшая в Москве фигуристка доставлена в отделение Следственного комитета
Фигуристку Алину Горбачеву, которую сотрудники правоохранительных органов и волонтеры искали в течение дня в Москве, доставили в отделение столичного управления Следственного комитета, сообщает пресс-служба ведомства.
«При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий», – говорится в сообщении.
В СК уточнили, что следствие намерено установить причины отсутствия юной спортсменки.
Незадолго до этого прокуратура Москвы сообщила, что Горбачеву обнаружили в кинотеатре одного из столичных торговых центров.
16-летняя победительница первенства России среди юниоров Алина Горбачева пропала 28 августа. Спортсменка вышла с катка на «Чкалов арене» и не вернулась в положенное время домой. За этим начались ее поиски, в них участвовали в том числе водолазы. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, чтобы можно было провести более тщательное расследование.