Пропавшая в Москве фигуристка доставлена в отделение Следственного комитета

16-летняя победительница первенства России среди юниоров Алина Горбачева пропала 28 августа. Спортсменка вышла с катка на «Чкалов арене» и не вернулась в положенное время домой. За этим начались ее поиски, в них участвовали в том числе водолазы. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, чтобы можно было провести более тщательное расследование.