Пропавшую фигуристку Горбачеву нашли в одном из московских кинотеатров

29 августа Следственный комитет России по Москве организовал доследственную проверку, а затем возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), что является стандартным процессуальным действием, направленным на то, чтобы продолжить поиски пропавшего человека. Около 13:00 фигуристку заметили в одном из кафе на Волоколамском шоссе.