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Пропавшую фигуристку Горбачеву нашли в одном из московских кинотеатров

Ведомости

Фигуристку Алину Горбачеву обнаружили в кинотеатре одного из столичных торговых центров. Ее жизнь и здоровье вне опасности, сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы.

«По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено», – уточнили в ведомстве.

16-летняя победительница первенства России среди юниоров Алина Горбачева пропала 28 августа. Спортсменка вышла с катка на «Чкалов арене» и не вернулась в положенное время домой.

29 августа Следственный комитет России по Москве организовал доследственную проверку, а затем возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), что является стандартным процессуальным действием, направленным на то, чтобы продолжить поиски пропавшего человека. Около 13:00 фигуристку заметили в одном из кафе на Волоколамском шоссе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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