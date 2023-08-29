Пропавшую фигуристку Горбачеву нашли в одном из московских кинотеатров
Фигуристку Алину Горбачеву обнаружили в кинотеатре одного из столичных торговых центров. Ее жизнь и здоровье вне опасности, сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы.
«По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено», – уточнили в ведомстве.
16-летняя победительница первенства России среди юниоров Алина Горбачева пропала 28 августа. Спортсменка вышла с катка на «Чкалов арене» и не вернулась в положенное время домой.
29 августа Следственный комитет России по Москве организовал доследственную проверку, а затем возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), что является стандартным процессуальным действием, направленным на то, чтобы продолжить поиски пропавшего человека. Около 13:00 фигуристку заметили в одном из кафе на Волоколамском шоссе.