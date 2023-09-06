Верховный суд назвал условие, при котором водитель может сидеть за рулем в пьяном виде

Судебная коллегия обратила внимание, что субъектом такого правонарушения должен быть водитель автомобиля. В то же время обвиняемый и свидетели с понятыми утверждали, что машина не двигалась. Об обратном не говорил и инспектор ГИБДД. В итоге суд отменил решения и прекратил дело из-за недоказанности обстоятельств.