Верховный суд назвал условие, при котором водитель может сидеть за рулем в пьяном виде
Водители в состоянии алкогольного опьянения могут находиться за рулем при условии, что автомобиль стоит припаркованным. Об этом говорится в постановлении судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ, передает «РИА Новости».
В документе отмечается, что водителем считается лицо, «управляющее каким-либо транспортным средством». В свою очередь под управлением понимается воздействие на транспортное средство, вследствие которого оно перемещается в пространстве, разъяснили в суде.
Суд рассматривал жалобу водителя, которого инспектор ГИБДД заметил сидящим пьяным за рулем припаркованной в подмосковном Чехове «Лады-Весты». Несмотря на то что двигатель машины был заглушен, сотрудник ГИБДД составил на мужчину протокол.
В результате водителя признали виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), оштрафовали на 30 000 руб. и лишили прав почти на два года.
Судебная коллегия обратила внимание, что субъектом такого правонарушения должен быть водитель автомобиля. В то же время обвиняемый и свидетели с понятыми утверждали, что машина не двигалась. Об обратном не говорил и инспектор ГИБДД. В итоге суд отменил решения и прекратил дело из-за недоказанности обстоятельств.