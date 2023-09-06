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Общество

Верховный суд назвал условие, при котором водитель может сидеть за рулем в пьяном виде

Ведомости

Водители в состоянии алкогольного опьянения могут находиться за рулем при условии, что автомобиль стоит припаркованным. Об этом говорится в постановлении судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ, передает «РИА Новости».

В документе отмечается, что водителем считается лицо, «управляющее каким-либо транспортным средством». В свою очередь под управлением понимается воздействие на транспортное средство, вследствие которого оно перемещается в пространстве, разъяснили в суде.

Суд рассматривал жалобу водителя, которого инспектор ГИБДД заметил сидящим пьяным за рулем припаркованной в подмосковном Чехове «Лады-Весты». Несмотря на то что двигатель машины был заглушен, сотрудник ГИБДД составил на мужчину протокол.

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В результате водителя признали виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), оштрафовали на 30 000 руб. и лишили прав почти на два года.

Судебная коллегия обратила внимание, что субъектом такого правонарушения должен быть водитель автомобиля. В то же время обвиняемый и свидетели с понятыми утверждали, что машина не двигалась. Об обратном не говорил и инспектор ГИБДД. В итоге суд отменил решения и прекратил дело из-за недоказанности обстоятельств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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