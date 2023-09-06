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Российские фехтовальщики не смогут участвовать в Олимпиаде-2024

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Российские фехтовальщики больше не смогут отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова.

По словам Мамедова, несмотря на то, что в федерации нет единого мнения по этому вопросу, по факту российские фехтовальщики не смогут попасть на Олимпиаду. Это связано с тем, что уже минуло полгода отбора, а также с тем, что к соревнованиям не допущены ведущие спортсмены.

В 2022 г. большинство международных спортивных федераций отстранили российских атлетов от крупнейших спортивных соревнований по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В марте 2023 г. МОК выступил с новой рекомендацией: международные федерации вправе допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

Конгресс FIE 10 марта принял решение о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков к международным состязаниям. После этого в ряде европейских стран (Германии, Франции, Дании, Финляндии и других) отказались от проведения международных турниров, в том числе этапов Кубка мира по фехтованию. Из-за этого российские спортсмены остались без возможности набирать рейтинговые очки для олимпийского отбора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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