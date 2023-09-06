Российские фехтовальщики не смогут участвовать в Олимпиаде-2024
Российские фехтовальщики больше не смогут отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова.
По словам Мамедова, несмотря на то, что в федерации нет единого мнения по этому вопросу, по факту российские фехтовальщики не смогут попасть на Олимпиаду. Это связано с тем, что уже минуло полгода отбора, а также с тем, что к соревнованиям не допущены ведущие спортсмены.
В 2022 г. большинство международных спортивных федераций отстранили российских атлетов от крупнейших спортивных соревнований по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В марте 2023 г. МОК выступил с новой рекомендацией: международные федерации вправе допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.
Конгресс FIE 10 марта принял решение о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков к международным состязаниям. После этого в ряде европейских стран (Германии, Франции, Дании, Финляндии и других) отказались от проведения международных турниров, в том числе этапов Кубка мира по фехтованию. Из-за этого российские спортсмены остались без возможности набирать рейтинговые очки для олимпийского отбора.