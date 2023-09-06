Российские фехтовальщики не смогут участвовать в Олимпиаде-2024

По словам Мамедова, несмотря на то, что в федерации нет единого мнения по этому вопросу, по факту российские фехтовальщики не смогут попасть на Олимпиаду. Это связано с тем, что уже минуло полгода отбора, а также с тем, что к соревнованиям не допущены ведущие спортсмены.