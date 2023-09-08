Проезд по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса обойдется легковым авто в около 2800 рублей

Плата за проезд по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса для легковых автомобилей составит около 2800 руб., для грузовиков – около 6000 руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления ГК «Автодор» Константина Макиева.