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Проезд по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса обойдется легковым авто в около 2800 рублей

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Плата за проезд по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса для легковых автомобилей составит около 2800 руб., для грузовиков – около 6000 руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления ГК «Автодор» Константина Макиева.

Макиев также напомнил, что проезд с транспондером T-pass позволит водителям сэкономить до 15%.

Движение по четвертому участку трассы М12 от Москвы до Арзамаса 8 сентября запустил президент России Владимир Путин. Общая протяженность участка составляет 415 км, трасса соединяет Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.

Ранее по теме: Путин и Собянин запустили движение по новому участку трассы М12

После того как завершится строительство участка до Казани, время в пути между городами сократится до 6,5 часа с нынешних 12.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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