Проезд по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса обойдется легковым авто в около 2800 рублей
Плата за проезд по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса для легковых автомобилей составит около 2800 руб., для грузовиков – около 6000 руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления ГК «Автодор» Константина Макиева.
Макиев также напомнил, что проезд с транспондером T-pass позволит водителям сэкономить до 15%.
Движение по четвертому участку трассы М12 от Москвы до Арзамаса 8 сентября запустил президент России Владимир Путин. Общая протяженность участка составляет 415 км, трасса соединяет Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.
После того как завершится строительство участка до Казани, время в пути между городами сократится до 6,5 часа с нынешних 12.