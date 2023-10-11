Путин предложил ввести субсидии на газификацию для участников спецоперации

Путин напомнил, что во время РЭН в 2022 г. предложил оказать адресную помощь гражданам в газификации частных домов. Речь идет о субсидировании покупки оборудования и проведения работ на земельном участке в сумме до 100 000 руб. на домохозяйство. По словам президента, такой возможностью уже воспользовались порядка 52 000 граждан, в том числе многодетные семьи и малоимущие люди.