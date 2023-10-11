Путин предложил ввести субсидии на газификацию для участников спецоперации
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели (РЭН) предложил включить участников спецоперации и инвалидов I группы в перечень граждан, которые могут получать субсидии на оборудование для газификации.
«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно внести в этот перечень и участников специальной военной операции, и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов», – сказал он.
Путин напомнил, что во время РЭН в 2022 г. предложил оказать адресную помощь гражданам в газификации частных домов. Речь идет о субсидировании покупки оборудования и проведения работ на земельном участке в сумме до 100 000 руб. на домохозяйство. По словам президента, такой возможностью уже воспользовались порядка 52 000 граждан, в том числе многодетные семьи и малоимущие люди.
С 2021 г. в России действует программа социальной газификации. По словам Путина, по итогам первых лет программы техническая возможность присоединения к газопроводу появилась у более 1 млн домохозяйств, 375 000 из них уже подключены. Программа социальной газификации действует бессрочно, за подключение отвечает «Газпром».
Ожидается, что к 2030 г. благодаря программе уровень газификации регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%. Всего планируется подключить к газопроводу более 3 млн домовладений.