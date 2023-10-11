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Путин предложил ввести субсидии на газификацию для участников спецоперации

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели (РЭН) предложил включить участников спецоперации и инвалидов I группы в перечень граждан, которые могут получать субсидии на оборудование для газификации.

«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно внести в этот перечень и участников специальной военной операции, и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов», – сказал он.

Путин напомнил, что во время РЭН в 2022 г. предложил оказать адресную помощь гражданам в газификации частных домов. Речь идет о субсидировании покупки оборудования и проведения работ на земельном участке в сумме до 100 000 руб. на домохозяйство. По словам президента, такой возможностью уже воспользовались порядка 52 000 граждан, в том числе многодетные семьи и малоимущие люди. 

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С 2021 г. в России действует программа социальной газификации. По словам Путина, по итогам первых лет программы техническая возможность присоединения к газопроводу появилась у более 1 млн домохозяйств, 375 000 из них уже подключены. Программа социальной газификации действует бессрочно, за подключение отвечает «Газпром». 

Ожидается, что к 2030 г. благодаря программе уровень газификации регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%. Всего планируется подключить к газопроводу более 3 млн домовладений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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