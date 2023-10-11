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СМИ сообщили об «инциденте» рядом с ядерным объектом на юге Израиля

Ведомости

«Инцидент» неясного характера произошел на юге Израиля в городе Димона, рядом с которым расположен ядерный реактор. Об этом сообщила газета Jerusalem Post в соцсети X (бывшая Twitter)

«На объекте в Димоне на юге Израиля произошел инцидент, связанный с нарушением правил безопасности. Характер инцидента пока неясен», – говорится в сообщении.

Поблизости от Димоны в пустыне Негев расположен ядерный реактор и центр ядерных исследований, который не находится под контролем МАГАТЭ.

Ранее по теме: СМИ: Нетаньяху обсуждал аннексию Газы с экс-президентом Египта Мубараком

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. Израиль объявил, что страна перешла в состояние войны. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. По данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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