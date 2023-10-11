СМИ сообщили об «инциденте» рядом с ядерным объектом на юге Израиля
«Инцидент» неясного характера произошел на юге Израиля в городе Димона, рядом с которым расположен ядерный реактор. Об этом сообщила газета Jerusalem Post в соцсети X (бывшая Twitter)
«На объекте в Димоне на юге Израиля произошел инцидент, связанный с нарушением правил безопасности. Характер инцидента пока неясен», – говорится в сообщении.
Поблизости от Димоны в пустыне Негев расположен ядерный реактор и центр ядерных исследований, который не находится под контролем МАГАТЭ.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. Израиль объявил, что страна перешла в состояние войны. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. По данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения.