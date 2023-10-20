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Летевший из Москвы в Томск самолет экстренно приземлился в Новосибирске

Ведомости

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) рейса Москва – Томск совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за проблем с двигателем. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. 

Причиной посадки стала «некорректная работа одной силовой установки». В ведомстве уточнили, что посадка прошла в штатном режиме. Всего на борту самолета находились 165 человек. 

Все они находятся в аэропорту Новосибирска, в Томск их направят вместе с запасным самолетом «Сибири». Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. 

14 октября самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Владивостока в Читу, совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности одного из двигателей. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, причины технической неисправности устанавливаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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