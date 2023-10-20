Летевший из Москвы в Томск самолет экстренно приземлился в Новосибирске
Самолет Boeing 737 авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) рейса Москва – Томск совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за проблем с двигателем. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Причиной посадки стала «некорректная работа одной силовой установки». В ведомстве уточнили, что посадка прошла в штатном режиме. Всего на борту самолета находились 165 человек.
Все они находятся в аэропорту Новосибирска, в Томск их направят вместе с запасным самолетом «Сибири». Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
14 октября самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Владивостока в Читу, совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности одного из двигателей. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, причины технической неисправности устанавливаются.