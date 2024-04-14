Умерла балерина Донецкого театра Александра Ежунова
В Донецке умерла артистка балета Александра Ежунова. Об этом рассказала художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Волкова на своей странице во «Вконтакте».
По ее словам, Ежунова пришла в театр в 2004 г. через год после окончания Донецкого училища культуры. Она посвятила служению искусству 20 лет и сыграла более чем в 40 постановках.
«Здесь она встретила своего супруга и прожила вместе с ним много счастливых лет», - отметила Волкова.
Ежунова умерла 13 апреля. Ей был 41 год.
Донецкий академический музыкально-драматический театр был создан в 1927 г. Статус государственного театр получил в 2015 г. В настоящий момент в его репертуаре насчитывается 60 спектаклей.