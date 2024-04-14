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Умерла актриса Электротеатра «Станиславский» Инна Головина

Ведомости

После тяжелой болезни умерла актриса Электротеатра «Станиславский» Инна Головина, сообщил театр на своем сайте. Артистке было 49 лет.

Последние несколько лет Головина, как рассказали в учреждении, боролась с тяжелой болезнью. Она умерла в ночь на 14 апреля.

«Театр скорбит и приносит глубокие соболезнования семье Инны. Мы будем помнить замечательную актрису, нашу дорогую коллегу, яркую женщину, прекрасного человека», – говорится в сообщении.

Головина родилась в 1974 г. Окончила театральный факультет Саратовской консерватории, работала в театрах Саратова и Краснодара, а затем переехала в Москву. В столице актриса окончила ВГИК, и в сентябре 2003 г. ее пригласили в Театр им. К. С. Станиславского, рассказали в пресс-службе. 

В Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского Головина сыграла более десяти ролей. В том числе она исполнила роль Фриды в «Мастере и Маргарите», Зинаиды Михайловны в «Иване Васильевиче…», сыграла Марью – боярскую дочь в «Царевне-лягушке». Актриса также снималась в сериалах «Дальнобойщики», «Склифосовский-6» и «День рождения Буржуя».

В Электротеатре «Станиславский» артистка работала с 2015 г. Она была задействована в постановках «Чеховщина», «Пиноккио. Театр», «Скучная история», «Перед заходом солнца», «Психоз», «Синяя птица» и «Золотой осел. Разомкнутое пространство работы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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