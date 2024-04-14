Умерла актриса Электротеатра «Станиславский» Инна Головина
После тяжелой болезни умерла актриса Электротеатра «Станиславский» Инна Головина, сообщил театр на своем сайте. Артистке было 49 лет.
Последние несколько лет Головина, как рассказали в учреждении, боролась с тяжелой болезнью. Она умерла в ночь на 14 апреля.
«Театр скорбит и приносит глубокие соболезнования семье Инны. Мы будем помнить замечательную актрису, нашу дорогую коллегу, яркую женщину, прекрасного человека», – говорится в сообщении.
Головина родилась в 1974 г. Окончила театральный факультет Саратовской консерватории, работала в театрах Саратова и Краснодара, а затем переехала в Москву. В столице актриса окончила ВГИК, и в сентябре 2003 г. ее пригласили в Театр им. К. С. Станиславского, рассказали в пресс-службе.
В Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского Головина сыграла более десяти ролей. В том числе она исполнила роль Фриды в «Мастере и Маргарите», Зинаиды Михайловны в «Иване Васильевиче…», сыграла Марью – боярскую дочь в «Царевне-лягушке». Актриса также снималась в сериалах «Дальнобойщики», «Склифосовский-6» и «День рождения Буржуя».
В Электротеатре «Станиславский» артистка работала с 2015 г. Она была задействована в постановках «Чеховщина», «Пиноккио. Театр», «Скучная история», «Перед заходом солнца», «Психоз», «Синяя птица» и «Золотой осел. Разомкнутое пространство работы».