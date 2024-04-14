Умерла актриса Электротеатра «Станиславский» Инна Головина

Головина родилась в 1974 г. Окончила театральный факультет Саратовской консерватории, работала в театрах Саратова и Краснодара, а затем переехала в Москву. В столице актриса окончила ВГИК, и в сентябре 2003 г. ее пригласили в Театр им. К. С. Станиславского, рассказали в пресс-службе.