МВД объявило в розыск бывшего белорусского гребца Шурмея

Павлу Шурмею 47 лет. Он участвовал в Олимпийских играх в составе сборной Белоруссии в 2004 и 2008 гг. После начала спецоперации вступил в полк имени Кастуся Калиновского (признан экстремистским формированием в Белоруссии) и стал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. В марте 2023 г. против Шурмея также заочно завели дело в Белоруссии.