МВД объявило в розыск бывшего белорусского гребца Шурмея
Бывший белорусский гребец, дважды принимавший участие в Олимпийских играх, Павел Шурмей объявлен в розыск, следует из базы МВД России.
В карточке говорится, что разыскивается Шурмей Павел Антонович, родившийся в белорусском городе Лиде в 1976 г. Его разыскивают по уголовной статье. Информация, о каком именно преступлении идет речь, не уточняется.
Согласно данным судебной картотеки, 4 июня в Басманный суд Москвы поступило ходатайство с просьбой заочно арестовать Шурмея. Судебное заседание состоится 4 июня. Против Шурмея возбуждено дело по ч.3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Белорусу грозит до 15 лет лишения свободы.
Павлу Шурмею 47 лет. Он участвовал в Олимпийских играх в составе сборной Белоруссии в 2004 и 2008 гг. После начала спецоперации вступил в полк имени Кастуся Калиновского (признан экстремистским формированием в Белоруссии) и стал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. В марте 2023 г. против Шурмея также заочно завели дело в Белоруссии.