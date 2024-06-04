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МВД объявило в розыск бывшего белорусского гребца Шурмея

Ведомости

Бывший белорусский гребец, дважды принимавший участие в Олимпийских играх, Павел Шурмей объявлен в розыск, следует из базы МВД России. 

В карточке говорится, что разыскивается Шурмей Павел Антонович, родившийся в белорусском городе Лиде в 1976 г. Его разыскивают по уголовной статье. Информация, о каком именно преступлении идет речь, не уточняется.

Согласно данным судебной картотеки, 4 июня в Басманный суд Москвы поступило ходатайство с просьбой заочно арестовать Шурмея. Судебное заседание состоится 4 июня. Против Шурмея возбуждено дело по ч.3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Белорусу грозит до 15 лет лишения свободы.

Павлу Шурмею 47 лет. Он участвовал в Олимпийских играх в составе сборной Белоруссии в 2004 и 2008 гг. После начала спецоперации вступил в полк имени Кастуся Калиновского (признан экстремистским формированием в Белоруссии) и стал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. В марте 2023 г. против Шурмея также заочно завели дело в Белоруссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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