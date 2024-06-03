МВД России объявило в розыск Андрея Сидельникова

МВД России объявило в розыск политика Андрея Сидельникова (признан в РФ иноагентом), следует из базы данных ведомства. В мае против него было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму, сообщал ТАСС. Это случилось после того, как Сидельников публично призвал атаковать беспилотниками избирательные участки в РФ в день выборов президента страны.