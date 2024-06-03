МВД России объявило в розыск Андрея Сидельникова
МВД России объявило в розыск политика Андрея Сидельникова (признан в РФ иноагентом), следует из базы данных ведомства. В мае против него было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму, сообщал ТАСС. Это случилось после того, как Сидельников публично призвал атаковать беспилотниками избирательные участки в РФ в день выборов президента страны.
В базе розыска МВД России не указано, по какой именно уголовной статье его ищут правоохранители.
По данным ТАСС, дело возбудил Следственный комитет России по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ либо интернета). За это преступление грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Сидельников был одним из членов созданной бизнесменом Борисом Березовским партии «Либеральная Россия». В 2007 г. Сидельников переехал в Великобританию, где получил политическое убежище, и сейчас проживает за границей, пишет ТАСС.