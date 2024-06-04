Суд оправдал обвиняемых в разбоях и кражах участников ЧВК «Енот»

По версии следствия, Мрищук и бывший майор ФСБ Антон Брякшев создали преступное сообщество, участники которого нападали на склады и бизнесменов, заподозренных в таможенных нарушениях. Брякшев признал вину и был осужден в особом порядке на шесть лет колонии в июле 2022 г.