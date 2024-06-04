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Суд оправдал обвиняемых в разбоях и кражах участников ЧВК «Енот»

Ведомости

Военный суд в Москве оправдал четверых участников военно-патриотической организации ЧВК «Енот», обвиняемых в разбоях и кражах, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

На скамье подсудимых находились экс-сотрудник ФСБ Александр Мрищук и четверо его подельников. Обвинение просило приговорить Мрищука к 17 годам лишения свободы, остальных – к срокам от 12 до 15 лет.

«Оправдать за непричастностью... Признать право на реабилитацию и компенсацию вреда, признать право на восстановление в трудовых правах», – огласил приговор судья.

Один из обвиняемых был признан судом виновным по статье об угрозе убийством и приговорен к одному году ограничения свободы, но освобожден от отбытия наказания в связи с истечением срока давности.

По версии следствия, Мрищук и бывший майор ФСБ Антон Брякшев создали преступное сообщество, участники которого нападали на склады и бизнесменов, заподозренных в таможенных нарушениях. Брякшев признал вину и был осужден в особом порядке на шесть лет колонии в июле 2022 г.

Согласно материалам расследования, в конце 2016 г. Мрищук и Барякшев решили подзаработать на правонарушителях и привлекли для этого участников ЧВК «Енот». Среди потерпевших – предприниматель Владимир Аристархов, который незаконно доставлял из Европы и США смартфоны, планшеты и др.

Следствие в мае запросило для Мрищука 17 лет колонии строгого режима. Основное из вменяемых ему преступлений – организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК), писал «Коммерсантъ». По делу также проходят члены организации Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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