Суд оправдал обвиняемых в разбоях и кражах участников ЧВК «Енот»
Военный суд в Москве оправдал четверых участников военно-патриотической организации ЧВК «Енот», обвиняемых в разбоях и кражах, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
На скамье подсудимых находились экс-сотрудник ФСБ Александр Мрищук и четверо его подельников. Обвинение просило приговорить Мрищука к 17 годам лишения свободы, остальных – к срокам от 12 до 15 лет.
«Оправдать за непричастностью... Признать право на реабилитацию и компенсацию вреда, признать право на восстановление в трудовых правах», – огласил приговор судья.
Один из обвиняемых был признан судом виновным по статье об угрозе убийством и приговорен к одному году ограничения свободы, но освобожден от отбытия наказания в связи с истечением срока давности.
По версии следствия, Мрищук и бывший майор ФСБ Антон Брякшев создали преступное сообщество, участники которого нападали на склады и бизнесменов, заподозренных в таможенных нарушениях. Брякшев признал вину и был осужден в особом порядке на шесть лет колонии в июле 2022 г.
Согласно материалам расследования, в конце 2016 г. Мрищук и Барякшев решили подзаработать на правонарушителях и привлекли для этого участников ЧВК «Енот». Среди потерпевших – предприниматель Владимир Аристархов, который незаконно доставлял из Европы и США смартфоны, планшеты и др.
Следствие в мае запросило для Мрищука 17 лет колонии строгого режима. Основное из вменяемых ему преступлений – организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК), писал «Коммерсантъ». По делу также проходят члены организации Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный.