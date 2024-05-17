«Коммерсантъ»: бойцам ЧВК ЕНОТ грозит до 15 лет колонии за нападения и кражи

Согласно материалам расследования, в конце 2016 г. Мрищук и Барякшев решили подзаработать на правонарушителях и привлекли для этого участников ЧВК ЕНОТ. Среди потерпевших – предприниматель Владимир Аристархов, который незаконно доставлял из Европы и США смартфоны, планшеты и др. «Коммерсантъ» писал, что в ходе обысков из его дома вынесли в качестве «вещественных доказательств» технику и денежные средства на 9,8 млн руб. По аналогичной схеме был проведен обыск жилища сообщника Аристархова Александра Оголева, которого также подозревали в контрабанде.