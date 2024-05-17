«Коммерсантъ»: бойцам ЧВК ЕНОТ грозит до 15 лет колонии за нападения и кражи
В Московском гарнизонном военном суде прошли прения по уголовному делу о предполагаемом создании преступного сообщества сотрудниками столичного УФСБ. Обвинение запросило для фигурантов, большинство из которых входили в военно-патриотическую организацию «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК ЕНОТ), от 12 до 17 лет лишения свободы, пишет «Коммерсантъ».
По версии следствия, экс-сотрудник столичного УФСБ офицер Александр Мрищук и другой майор УФСБ Антон Барякшев использовали участников организации для совершения нападений и краж. Уточняется, что Барякшев признал вину и был осужден в особом порядке на шесть лет колонии в июле 2022 г.
По данным источников газеты, для Мрищука следствие запросило 17 лет колонии строгого режима. Основное из вменяемых ему преступлений – организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК).
По делу также проходят члены организации Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный. По данным СКР, их жертвами становились предприниматели, которых правоохранители подозревали в махинациях при поставках товаров из-за границы. Участвуя в следственных действиях в качестве понятых и помощников, бойцы похищали являвшиеся предметом расследования ценности.
Предполагаемых участников преступного сообщества обвинение требует посадить на сроки от 12 до 15 лет и оштрафовать на крупные суммы. Фигуранты дела свою вину не признают. Защита настаивает, что потерпевшие оговорили участников организации, чтобы самим уйти от ответственности.
Согласно материалам расследования, в конце 2016 г. Мрищук и Барякшев решили подзаработать на правонарушителях и привлекли для этого участников ЧВК ЕНОТ. Среди потерпевших – предприниматель Владимир Аристархов, который незаконно доставлял из Европы и США смартфоны, планшеты и др. «Коммерсантъ» писал, что в ходе обысков из его дома вынесли в качестве «вещественных доказательств» технику и денежные средства на 9,8 млн руб. По аналогичной схеме был проведен обыск жилища сообщника Аристархова Александра Оголева, которого также подозревали в контрабанде.