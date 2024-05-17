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«Коммерсантъ»: бойцам ЧВК ЕНОТ грозит до 15 лет колонии за нападения и кражи

Ведомости

В Московском гарнизонном военном суде прошли прения по уголовному делу о предполагаемом создании преступного сообщества сотрудниками столичного УФСБ. Обвинение запросило для фигурантов, большинство из которых входили в военно-патриотическую организацию «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК ЕНОТ), от 12 до 17 лет лишения свободы, пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, экс-сотрудник столичного УФСБ офицер Александр Мрищук и другой майор УФСБ Антон Барякшев использовали участников организации для совершения нападений и краж. Уточняется, что Барякшев признал вину и был осужден в особом порядке на шесть лет колонии в июле 2022 г.

По данным источников газеты, для Мрищука следствие запросило 17 лет колонии строгого режима. Основное из вменяемых ему преступлений – организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК).

По делу также проходят члены организации Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный. По данным СКР, их жертвами становились предприниматели, которых правоохранители подозревали в махинациях при поставках товаров из-за границы. Участвуя в следственных действиях в качестве понятых и помощников, бойцы похищали являвшиеся предметом расследования ценности.

Предполагаемых участников преступного сообщества обвинение требует посадить на сроки от 12 до 15 лет и оштрафовать на крупные суммы. Фигуранты дела свою вину не признают. Защита настаивает, что потерпевшие оговорили участников организации, чтобы самим уйти от ответственности.

Согласно материалам расследования, в конце 2016 г. Мрищук и Барякшев решили подзаработать на правонарушителях и привлекли для этого участников ЧВК ЕНОТ. Среди потерпевших – предприниматель Владимир Аристархов, который незаконно доставлял из Европы и США смартфоны, планшеты и др. «Коммерсантъ» писал, что в ходе обысков из его дома вынесли в качестве «вещественных доказательств» технику и денежные средства на 9,8 млн руб. По аналогичной схеме был проведен обыск жилища сообщника Аристархова Александра Оголева, которого также подозревали в контрабанде.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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