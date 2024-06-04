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В Москве арестовали написавших «ГУР» на памятнике маршалу Жукову женщин

Ведомости

Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову, написавших «ГУР» на памятнике маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Николаева и Лысенкова останутся в СИЗО до 3 августа.

Женщин обвиняют по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). Максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы.

Тверской суд Москвы получил ходатайства следствия о заключении женщин под стражу 4 июня. Они написали на памятнике аббревиатуру Главного управления разведки Украины краской из баллончика.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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