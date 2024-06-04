В Москве арестовали написавших «ГУР» на памятнике маршалу Жукову женщин

Женщин обвиняют по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). Максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы.