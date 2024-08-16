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ТАСС сообщил об увольнении советника Шойгу Ильницкого

Ведомости

Советник экс-министра обороны Сергея Шойгу Андрей Ильницкий более не работает в военном ведомстве, следует из материала ТАСС.

В экспертном комментарии для ТАСС Ильницкий фигурирует как военный эксперт и бывший советник Шойгу. В материале эксперт заявил, что нападение ВСУ в Курской области управляется и согласовывается с западными спецслужбами.

«Вторжение в Курскую область – это войсковая операция. Это все не может быть без согласования и управления с западными спецслужбами и западными технологиями», – сказал он. 

Ильницкого также называют идеологом «ментальной войны», это связано с его заявлением 20 марта 2024 г., когда он обвинил США в создании «ментально театра военных действий». По его словам, технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах, а также в центре инноваций НАТО, объединенном центре боевых действий в области информационных операций минобороны США и командованием по гражданским делам и психологическим операциям армии США.

По данным с сайта Минобороны, Ильницкий был советником с 2015 г. Шойгу возглавлял министерство в 2012–2024 гг., теперь Минобороны руководит Андрей Белоусов.

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже 11-й день ведут бои с российскими войсками, в регион были переброшены резервы российской армии. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. С 10 августа в этих субъектах, а также Брянской области действует режим контртеррористической операции. Захват Курской АЭС назывался в качестве одной из целей операции ВСУ в российском приграничье, однако этот план был сорван.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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