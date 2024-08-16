ТАСС сообщил об увольнении советника Шойгу Ильницкого
Советник экс-министра обороны Сергея Шойгу Андрей Ильницкий более не работает в военном ведомстве, следует из материала ТАСС.
В экспертном комментарии для ТАСС Ильницкий фигурирует как военный эксперт и бывший советник Шойгу. В материале эксперт заявил, что нападение ВСУ в Курской области управляется и согласовывается с западными спецслужбами.
«Вторжение в Курскую область – это войсковая операция. Это все не может быть без согласования и управления с западными спецслужбами и западными технологиями», – сказал он.
Ильницкого также называют идеологом «ментальной войны», это связано с его заявлением 20 марта 2024 г., когда он обвинил США в создании «ментально театра военных действий». По его словам, технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах, а также в центре инноваций НАТО, объединенном центре боевых действий в области информационных операций минобороны США и командованием по гражданским делам и психологическим операциям армии США.
По данным с сайта Минобороны, Ильницкий был советником с 2015 г. Шойгу возглавлял министерство в 2012–2024 гг., теперь Минобороны руководит Андрей Белоусов.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже 11-й день ведут бои с российскими войсками, в регион были переброшены резервы российской армии. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. С 10 августа в этих субъектах, а также Брянской области действует режим контртеррористической операции. Захват Курской АЭС назывался в качестве одной из целей операции ВСУ в российском приграничье, однако этот план был сорван.