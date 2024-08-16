Самолет Fouga Magister упал в море в ходе авиашоу во Франции
Самолет Fouga Magister упал в море в ходе авиашоу во Франции в коммуне Ле-Лаванду, сообщает газета Le Figaro.
Как отмечает издание, самолет, принадлежащий частному клубу, упал в районе 18:00 мск. Из-за устаревшей модели самолета пилот не смог покинуть воздушное судно, так как это оно не оборудовано катапультирующимся креслом.
Авиашоу было остановлено, спасатели начали поисковые работы в море. Информацию о падении Fouga Magister подтвердили и портовые службы. Fouga Magister CM-170 – дозвуковой реактивный самолет французской разработки.
15 августа сообщалось, что во Франции после столкновения двух истребителей Rafale погибли два пилота, информацию подтвердил президент страны Эммануэль Макрон.