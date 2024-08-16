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Самолет Fouga Magister упал в море в ходе авиашоу во Франции

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Самолет Fouga Magister упал в море в ходе авиашоу во Франции в коммуне Ле-Лаванду, сообщает газета Le Figaro.

Как отмечает издание, самолет, принадлежащий частному клубу, упал в районе 18:00 мск. Из-за устаревшей модели самолета пилот не смог покинуть воздушное судно, так как это оно не оборудовано катапультирующимся креслом.

Авиашоу было остановлено, спасатели начали поисковые работы в море. Информацию о падении Fouga Magister подтвердили и портовые службы. Fouga Magister CM-170 – дозвуковой реактивный самолет французской разработки.

15 августа сообщалось, что во Франции после столкновения двух истребителей Rafale погибли два пилота, информацию подтвердил президент страны Эммануэль Макрон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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