В Черкесске завершили аварийно-спасательные работы
МЧС России завершило аварийно-спасательные работы в Черкесске, сообщается в Telegram-канале главного управления ведомства в Карачаево-Черкесии. В общей сложности спасены три человека, пострадали девять, пятеро из них погибли.
Специалисты МЧС совместно с республиканскими спасателями разобрали разрушенные неустойчивые конструкции. Сотрудники ведомства помогут жильцам соседних подъездов забрать необходимые вещи и медикаменты из квартир.
Кроме того, организован пункт временного размещения, где могут расположиться жители многоквартирного дома. Ночью место происшествия оцепят сотрудники МВД.
Вспышка паров газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме по ул. Лободина произошла примерно в 6:00 по местному времени (совпадает с московским). Из дома эвакуированы 52 жителя. Прокуратура Черкесска организовала проверку по факту случившегося.