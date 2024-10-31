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В Москве 1 ноября прогнозируют мокрый снег и усиление ветра до 21 м/с

Ведомости

В Москве 1 ноября ожидается сильный дождь и мокрый снег, порывы ветра местами будут достигать 21 м/с, сообщает Гидрометцентр России.

Столицу накроет циклон, идущий с берегов Финского залива на юго-восток. Он немного задержит продвижение холодного воздуха, в его теплом секторе температура днем повысится до +6 – +8 градусов и +4 – +9 по области.

В ночь на 2 ноября территория Москвы и области окажутся в тыловой части циклона, когда порывы ветра будут достигать до 15–25 м/с. Он понизит температуру в Москве до 0 – +2 и -3 – +2 по области. Пройдут небольшие осадки, возможна гололедица.

Следующий активный циклон ожидается, по словам Гидрометцентра, 4 ноября. Ожидается снег.

14 октября Москву накрыл циклон «Хельма», вследствие чего в столице выпал снег, который сопровождался резкими порывами ветра и дождем. Столбик термометра опустился до +1 градуса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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