В Москве 1 ноября прогнозируют мокрый снег и усиление ветра до 21 м/с

В ночь на 2 ноября территория Москвы и области окажутся в тыловой части циклона, когда порывы ветра будут достигать до 15–25 м/с. Он понизит температуру в Москве до 0 – +2 и -3 – +2 по области. Пройдут небольшие осадки, возможна гололедица.