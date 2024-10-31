В Москве 1 ноября прогнозируют мокрый снег и усиление ветра до 21 м/с
В Москве 1 ноября ожидается сильный дождь и мокрый снег, порывы ветра местами будут достигать 21 м/с, сообщает Гидрометцентр России.
Столицу накроет циклон, идущий с берегов Финского залива на юго-восток. Он немного задержит продвижение холодного воздуха, в его теплом секторе температура днем повысится до +6 – +8 градусов и +4 – +9 по области.
В ночь на 2 ноября территория Москвы и области окажутся в тыловой части циклона, когда порывы ветра будут достигать до 15–25 м/с. Он понизит температуру в Москве до 0 – +2 и -3 – +2 по области. Пройдут небольшие осадки, возможна гололедица.
Следующий активный циклон ожидается, по словам Гидрометцентра, 4 ноября. Ожидается снег.
14 октября Москву накрыл циклон «Хельма», вследствие чего в столице выпал снег, который сопровождался резкими порывами ветра и дождем. Столбик термометра опустился до +1 градуса.