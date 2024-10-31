Власти Валенсии просят подключить армию Испании для помощи после наводнений
Власти испанской автономной области Валенсия попросили у центрального правительства подключить армию для помощи населению после наводнений, заявил глава правительства региона Карлос Масон в Х.
«Я только что попросил подключить армию и имеющиеся сухопутные, морские и воздушные войска для выполнения логистических задач и распределения помощи населению», – написал Масон.
Сильные ливни на юго-востоке Испании стали причиной мощных наводнений в Валенсии. Проливные дожди, начавшиеся 29 октября, принес ураган «Дана». В Испании объявлен трехдневный траур по жертвам наводнения: с 31 октября по 2 ноября.
Погибли не менее 155 человек, ведется поиск без вести пропавших, сообщает ТАСС.