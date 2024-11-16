Погиб ведущий солист балета Мариинского театра Владимир Шкляров
Премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров погиб в ночь на 16 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале и на сайте театра.
«Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров. Это огромная утрата для всего коллектива», – говорится в сообщении.
О причине смерти не сообщается, дату прощания обещали опубликовать дополнительно.
Шклярову было 39 лет, родился в Ленинграде, окончил академию русского балета имени Вагановой (класс педагога Виталия Афанаскова) в 2003 г. В том же году был принят в труппу Мариинского театра, с 2011 г. – премьер. В сезоне 2016-2017 гг. был премьером Баварского государственного балета, с 2017 г. - приглашенный премьер труппы.