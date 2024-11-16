Умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная
На 85-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Об этом сообщил киновед Вячеслав Шмыров на своей странице в Facebook
«Умерла актриса Светлана Светличная... Это грустное событие ожидали. <...>Сейчас все вспомнят: "Не виноватая я". Но у нее были очень нежные лирические роли с умением кротко любить и ждать», – написал Шмыров.
Светличная родилась в Ленинакане (сейчас – Гюмри) Армянской ССР в семье военного. В 1963 г. окончила ВГИК (курс Михаила Ромма), в том же году стала актрисой Театра-студии киноактера. В 1959 г. дебютировала в кино в фильме Михаила Калика «Колыбельная». Работала c режиссерами Григорием Александровым, Станиславом Ростоцким, Марленом Хуциевым, Юлием Файтом, Татьяной Лиозновой, Георгием Данелией, Эдмондом Кеосаяном, Станиславом Говорухиным. Ее звездной ролью стало 10-минутное появление в картине Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».
Светличная дважды была замужем. От первого брака с актером Владимиром Ивашовым родились двое сыновей. Второй муж – бард, поэт, художник Сергей Смирнов-Сокольский, брак с ним продлился 27 дней.