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Умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная

Ведомости

На 85-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Об этом сообщил киновед Вячеслав Шмыров на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Умерла актриса Светлана Светличная... Это грустное событие ожидали. <...>Сейчас все вспомнят: "Не виноватая я". Но у нее были очень нежные лирические роли с умением кротко любить и ждать», – написал Шмыров.

Светличная родилась в Ленинакане (сейчас – Гюмри) Армянской ССР в семье военного. В 1963 г. окончила ВГИК (курс Михаила Ромма), в том же году стала актрисой Театра-студии киноактера. В 1959 г. дебютировала в кино в фильме Михаила Калика «Колыбельная». Работала c режиссерами Григорием Александровым, Станиславом Ростоцким, Марленом Хуциевым, Юлием Файтом, Татьяной Лиозновой, Георгием Данелией, Эдмондом Кеосаяном, Станиславом Говорухиным. Ее звездной ролью стало 10-минутное появление в картине Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Светличная дважды была замужем. От первого брака с актером Владимиром Ивашовым родились двое сыновей. Второй муж – бард, поэт, художник Сергей Смирнов-Сокольский, брак с ним продлился 27 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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