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ФАС отклонила жалобы по аукционам на закупку препарата от муковисцидоза

Ведомости

Комиссией Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по контролю в сфере закупок принято решение о признании необоснованными жалоб «Санофи Россия», дистрибутора американской компании Vertex Pharmaceuticals, на результаты федеральных аукционов по закупке дорогостоящего препарата против муковисцидоза. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ФАС.

«По результатам рассмотрения жалоб АО "Санофи Россия" на действия заказчика ФКУ "Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан" Минздрава России комиссией ФАС по контролю в сфере закупок принято решение о признании жалоб необоснованными», – говорится в заявлении службы.

ФЦПиЛО провел осенью 2024 г. шесть аукционов на понижение с начальной ценой закупки 17,8 млрд руб. В них победила компания «Ирвин» – поставщик препарата «Трилекса» аргентинской фармкомпании Tuteur. Это аналог оригинального лекарства, выпускаемого американской Vertex Pharmaceuticals, который называется «Трикафта». Как следует из материалов закупок, «Ирвин» предложил цену на 37% ниже стартовой – совокупная стоимость выигранных лотов составила 11,18 млрд руб. Это первый случай, когда на федеральных закупках победила компания с дженериком препарата от муковисцидоза, ранее поставлялось только оригинальное американское лекарство. Минздрав зарегистрировал «Трилексу» 15 ноября 2024 г., «Трикафта» зарегистрирована в России в июне 2023 г.

Компания «Санофи Россия» просила приостановить процедуру заключения госконтрактов на поставку «Трилексы», провести проверку соблюдения ФЦПиЛО законодательства, выдать учреждению предписания об устранении нарушений и провести закупки повторно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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