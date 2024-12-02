ФАС отклонила жалобы по аукционам на закупку препарата от муковисцидоза
Комиссией Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по контролю в сфере закупок принято решение о признании необоснованными жалоб «Санофи Россия», дистрибутора американской компании Vertex Pharmaceuticals, на результаты федеральных аукционов по закупке дорогостоящего препарата против муковисцидоза. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ФАС.
«По результатам рассмотрения жалоб АО "Санофи Россия" на действия заказчика ФКУ "Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан" Минздрава России комиссией ФАС по контролю в сфере закупок принято решение о признании жалоб необоснованными», – говорится в заявлении службы.
ФЦПиЛО провел осенью 2024 г. шесть аукционов на понижение с начальной ценой закупки 17,8 млрд руб. В них победила компания «Ирвин» – поставщик препарата «Трилекса» аргентинской фармкомпании Tuteur. Это аналог оригинального лекарства, выпускаемого американской Vertex Pharmaceuticals, который называется «Трикафта». Как следует из материалов закупок, «Ирвин» предложил цену на 37% ниже стартовой – совокупная стоимость выигранных лотов составила 11,18 млрд руб. Это первый случай, когда на федеральных закупках победила компания с дженериком препарата от муковисцидоза, ранее поставлялось только оригинальное американское лекарство. Минздрав зарегистрировал «Трилексу» 15 ноября 2024 г., «Трикафта» зарегистрирована в России в июне 2023 г.
Компания «Санофи Россия» просила приостановить процедуру заключения госконтрактов на поставку «Трилексы», провести проверку соблюдения ФЦПиЛО законодательства, выдать учреждению предписания об устранении нарушений и провести закупки повторно.