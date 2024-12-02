ФАС отклонила жалобы по аукционам на закупку препарата от муковисцидоза

ФЦПиЛО провел осенью 2024 г. шесть аукционов на понижение с начальной ценой закупки 17,8 млрд руб. В них победила компания «Ирвин» – поставщик препарата «Трилекса» аргентинской фармкомпании Tuteur. Это аналог оригинального лекарства, выпускаемого американской Vertex Pharmaceuticals, который называется «Трикафта». Как следует из материалов закупок, «Ирвин» предложил цену на 37% ниже стартовой – совокупная стоимость выигранных лотов составила 11,18 млрд руб. Это первый случай, когда на федеральных закупках победила компания с дженериком препарата от муковисцидоза, ранее поставлялось только оригинальное американское лекарство. Минздрав зарегистрировал «Трилексу» 15 ноября 2024 г., «Трикафта» зарегистрирована в России в июне 2023 г.