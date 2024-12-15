СК переквалифицировал дело о крушении нефтетанкеров в связи с гибелью моряка
Одно из двух уголовных дел о крушении нефтетанкеров в Керченском проливе было переквалифицировано на более тяжкий состав в связи с тем, что подтвердилась гибель члена экипажа с судна «Волгонефть 212». Об этом сообщил следком Крыма и Севастополя в своем Telegram-канале.
Изначально ведомством были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Сейчас речь идет о переквалификации одного из них на ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Санкция по этой части предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.
О происшествии с двумя нефтетанкерами, которые получили повреждения в Керченском проливе, днем 15 декабря сообщило МЧС России. По данным ведомства, танкер «Волгонефть 212» сел на мель, а «Волгонефть 239» лег в дрейф. Росморречфлот сообщил, что крушение случилось в результате шторма, произошел разлив нефтепродуктов. Спасатели начали эвакуацию экипажа. Всего на двух суднах было 29 человек, уточнял Росморречфлот. Один из 13 моряков, эвакуированных с танкера «Волгонефть 212», погиб.