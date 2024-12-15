Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

СК переквалифицировал дело о крушении нефтетанкеров в связи с гибелью моряка

Ведомости

Одно из двух уголовных дел о крушении нефтетанкеров в Керченском проливе было переквалифицировано на более тяжкий состав в связи с тем, что подтвердилась гибель члена экипажа с судна «Волгонефть 212». Об этом сообщил следком Крыма и Севастополя в своем Telegram-канале.

Изначально ведомством были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Сейчас речь идет о переквалификации одного из них на ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Санкция по этой части предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

О происшествии с двумя нефтетанкерами, которые получили повреждения в Керченском проливе, днем 15 декабря сообщило МЧС России. По данным ведомства, танкер «Волгонефть 212» сел на мель, а «Волгонефть 239» лег в дрейф. Росморречфлот сообщил, что крушение случилось в результате шторма, произошел разлив нефтепродуктов. Спасатели начали эвакуацию экипажа. Всего на двух суднах было 29 человек, уточнял Росморречфлот. Один из 13 моряков, эвакуированных с танкера «Волгонефть 212», погиб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных