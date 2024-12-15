СК переквалифицировал дело о крушении нефтетанкеров в связи с гибелью моряка

Изначально ведомством были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Сейчас речь идет о переквалификации одного из них на ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Санкция по этой части предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.