Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе
Президент РФ Владимир Путин дал необходимые поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе, где терпят бедствие два нефтетанкера. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По данным представителя Кремля, Путин выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева, а также министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова в связи с посадкой на мель в Керченском проливе двух танкеров. Президент также «дал необходимые поручения по организации спасательных работ», добавил Песков.
«Также по поручению президента будет создана правительственная рабочая группа с участием упомянутых членов кабинета во главе с вице-премьером Савельевым. Рабочая группа займется организацией спасательных работ, а также ликвидацией последствий разлива топлива», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
15 декабря в Керченском проливе танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» получили повреждения, первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф, сообщило ранее МЧС России. Изначально стало известно, что бедствие терпит «Волгонефть 212» с нефтепродуктами, на место вылетел Ми-8 со спасателями. Около 14:30 мск в МЧС России сообщили, что с танкера «Волгонефть 212» эвакуированы 13 моряков, один из них погиб.
Росморречфлот сообщил, что крушение случилось в результате шторма, произошел разлив нефтепродуктов. Источники ТАСС в экстренных службах уточнили, что каждый из танкеров перевозил более 4 т мазута. В связи с погодными условиями работа Керченской переправы приостановлена. Были возбуждены два уголовных дела, одно из которых позднее переквалифицировали на более тяжкий состав в связи с гибелью члена экипажа судна.