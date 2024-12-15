В МЧС заявили о подготовке к эвакуации экипажа танкера «Волгонефть 239»

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря получили повреждения, первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф, сообщило ранее МЧС России. Изначально появилась информация, что бедствие терпит «Волгонефть 212» с нефтепродуктами, на место вылетел Ми-8 со спасателями. По данным ТАСС, каждый из танкеров перевозил более 4 т мазута. Президент РФ Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе, а премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП. Росморречфлот сообщил, что крушение случилось в результате шторма. Произошел разлив нефтепродуктов, сейчас принимаются меры по его ликвидации.