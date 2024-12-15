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В МЧС заявили о подготовке к эвакуации экипажа танкера «Волгонефть 239»

Ведомости

Танкер «Волгонефть 239» сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань, планируется эвакуация экипажа, сообщает Telegram-канал МЧС России.

На борту танкера, который потерпел бедствие в Керченском проливе, находятся 14 человек, с ними поддерживается связь, говорится в сообщении.

«Дрейфующее судно село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. 14 членов экипажа находятся на судне. Планируется эвакуация», – сообщило ведомство.

Со второго танкера «Волгонефть 212», как стало известно ранее, были эвакуированы 13 моряков, один из них погиб.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» 15 декабря получили повреждения, первый из них сел на мель, а второй лег в дрейф, сообщило ранее МЧС России. Изначально появилась информация, что бедствие терпит «Волгонефть 212» с нефтепродуктами, на место вылетел Ми-8 со спасателями. По данным ТАСС, каждый из танкеров перевозил более 4 т мазута. Президент РФ Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе, а премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий ЧП. Росморречфлот сообщил, что крушение случилось в результате шторма. Произошел разлив нефтепродуктов, сейчас принимаются меры по его ликвидации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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