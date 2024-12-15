Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 1 млн
Число обращений граждан на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 1 млн. Соответствующая статистика, как передает ТАСС, была приведена в эфире телеканала «Россия 24».
Такое число заявок поступило за 8 с дней после начала их приема. Больше всего вопросов на прямую линию направили жители Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов.
Чаще всего жители страны для отправки вопросов обращались в кол-центр, который уже принял более 530 000 звонков, остальные заявки поступили через СМС, социальные сети, официальный сайт прямой линии и мобильное приложение «Москва – Путину».
Среди наиболее актуальных тем – жилье, инфраструктура и газификация, рост цен на топливо и услуги ЖКХ. Кроме того, на прямую линию поступило больше количество вопросов, связанных со спецоперацией, они касаются в том числе поддержки военных и их семей.
Прямая линия и большая пресс-конференция с Путиным состоятся 19 декабря. На мероприятии будут присутствовать и иностранные СМИ, в том числе из западных стран. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал не оставить без внимания вопросы от детей, которые просят подарки.
Прошлая прямая линия и пресс-конференция Путина прошли 14 декабря. Президент России отвечал на вопросы более четырех часов. Всего из 3 млн обращений он успел ответить на 67. Основной темой мероприятия стала спецоперация на Украине.