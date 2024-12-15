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Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 1 млн

Ведомости

Число обращений граждан на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 1 млн. Соответствующая статистика, как передает ТАСС, была приведена в эфире телеканала «Россия 24».

Такое число заявок поступило за 8 с дней после начала их приема. Больше всего вопросов на прямую линию направили жители Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов.

Чаще всего жители страны для отправки вопросов обращались в кол-центр, который уже принял более 530 000 звонков, остальные заявки поступили через СМС, социальные сети, официальный сайт прямой линии и мобильное приложение «Москва – Путину».

Среди наиболее актуальных тем – жилье, инфраструктура и газификация, рост цен на топливо и услуги ЖКХ. Кроме того, на прямую линию поступило больше количество вопросов, связанных со спецоперацией, они касаются в том числе поддержки военных и их семей.

Прямая линия и большая пресс-конференция с Путиным состоятся 19 декабря. На мероприятии будут присутствовать и иностранные СМИ, в том числе из западных стран. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал не оставить без внимания вопросы от детей, которые просят подарки.

Прошлая прямая линия и пресс-конференция Путина прошли 14 декабря. Президент России отвечал на вопросы более четырех часов. Всего из 3 млн обращений он успел ответить на 67. Основной темой мероприятия стала спецоперация на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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