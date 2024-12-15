Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 1 млн

Среди наиболее актуальных тем – жилье, инфраструктура и газификация, рост цен на топливо и услуги ЖКХ. Кроме того, на прямую линию поступило больше количество вопросов, связанных со спецоперацией, они касаются в том числе поддержки военных и их семей.