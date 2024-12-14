Путин ознакомился с обращениями на прямую линию
Президент России Владимир Путин ознакомился с обращениями, поступившими к совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом глава государства заявил на пленарном заседании XXII съезда партии «Единая Россия».
«Сейчас, как вы знаете, идет подготовка к большой конференции и к прямой линии, я познакомился с вопросами, которые поступают, но, думаю, что для вас не секрет, сделано многое, конечно, но проблем еще, как у нас в народе говорят, вагон и маленькая тележка», – отметил Путин.
14 декабря количество обращений к пресс-конференции с Путиным превысило 818 000. 12 декабря число вопросов превысило 500 000, а самыми популярными темами стали развитие транспорта, доступность жилья, состояние медицины и социальные выплаты.
Прямая линия и большая пресс-конференция с Путиным состоятся 19 декабря. На мероприятии будут присутствовать и иностранные СМИ, в том числе из западных стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал не оставить без внимания вопросы от детей, которые просят подарки.
Прошлая прямая линия и пресс-конференция Путина прошли 14 декабря. Президент России отвечал на вопросы более четырех часов. Всего из 3 млн обращений он успел ответить на 67. Основной темой мероприятия стала спецоперация на Украине.