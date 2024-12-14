Путин ознакомился с обращениями на прямую линию

«Сейчас, как вы знаете, идет подготовка к большой конференции и к прямой линии, я познакомился с вопросами, которые поступают, но, думаю, что для вас не секрет, сделано многое, конечно, но проблем еще, как у нас в народе говорят, вагон и маленькая тележка», – отметил Путин.